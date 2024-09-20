Операторы связи заявили о дискриминации из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», в которую входят более 200 региональных операторов связи, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминацию из-за замедления YouTube, поисковой системы Google и их сервисов, сообщает РБК.

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Там считают, что это наносит ущерб провайдерам проводного интернета по сравнению с мобильными операторами, что может нарушать законодательство о защите конкуренции. Замедление данных ресурсов, как отмечает «Ростелесеть», спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам».

Такое замедление значительно ухудшило доступ к видеохостингу при использовании интернета через Wi-Fi, подключенного к проводным сетям, в то время как замедление на сотовых сетях оказывается не столько существенным.

Россияне все еще не могут полноценно перейти на российские видеоплатформы из-за отсутствия там накопленного годами западного контента, который есть на YouTube, а блогеры – из-за отсутствия качественной монетизации. Об этом НСН заявил эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

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ФОТО: РИА Новости
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