Операторы связи заявили о дискриминации из-за замедления YouTube

Там считают, что это наносит ущерб провайдерам проводного интернета по сравнению с мобильными операторами, что может нарушать законодательство о защите конкуренции. Замедление данных ресурсов, как отмечает «Ростелесеть», спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам».

Такое замедление значительно ухудшило доступ к видеохостингу при использовании интернета через Wi-Fi, подключенного к проводным сетям, в то время как замедление на сотовых сетях оказывается не столько существенным.

Россияне все еще не могут полноценно перейти на российские видеоплатформы из-за отсутствия там накопленного годами западного контента, который есть на YouTube, а блогеры – из-за отсутствия качественной монетизации. Об этом НСН заявил эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

