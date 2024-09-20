СМИ: Мобилизованных из тюрем в ВСУ били и оскорбляли
20 сентября 202406:01
Украинский военнопленный, который был мобилизован из мест лишения свободы, заявил, что мобилизованных из тюрем в Вооруженных силах Украины били и оскорбляли, сообщает РИА Новости.
«Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — заявил мужчина. Он указал, что для ВСУ его жизнь ничего не стоила, так как «кидали на мясо и всё»
Ранее петиция о снижении возраста мобилизации на Украине набрала нужное число голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru