СМИ: Мобилизованных из тюрем в ВСУ били и оскорбляли

Украинский военнопленный, который был мобилизован из мест лишения свободы, заявил, что мобилизованных из тюрем в Вооруженных силах Украины били и оскорбляли, сообщает РИА Новости.

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«Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — заявил мужчина. Он указал, что для ВСУ его жизнь ничего не стоила, так как «кидали на мясо и всё»

Ранее петиция о снижении возраста мобилизации на Украине набрала нужное число голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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