По его словам, сами украинские военные предупреждали россиян, что, если они не уедут, «придут наёмники, они никого не оставят».

Мальцев отметил, что его знакомая семья с девятью детьми переплывали через реки, когда началось наступление.

Ранее стало известно, что Киев перебросил более 500 наемников в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

