Житель Суджи: Наёмники убивали людей как тараканов

Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область наёмники из Франции, Грузии и Польши, убивали людей как тараканов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, сами украинские военные предупреждали россиян, что, если они не уедут, «придут наёмники, они никого не оставят».

Мальцев отметил, что его знакомая семья с девятью детьми переплывали через реки, когда началось наступление.

Ранее стало известно, что Киев перебросил более 500 наемников в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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