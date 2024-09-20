Житель Суджи: Наёмники убивали людей как тараканов
Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал, что в первые дни нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область наёмники из Франции, Грузии и Польши, убивали людей как тараканов, сообщает РИА Новости.
По его словам, сами украинские военные предупреждали россиян, что, если они не уедут, «придут наёмники, они никого не оставят».
Мальцев отметил, что его знакомая семья с девятью детьми переплывали через реки, когда началось наступление.
Ранее стало известно, что Киев перебросил более 500 наемников в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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