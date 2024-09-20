Среди шести арестованных по делу о перестрелке в WB отсутствуют охранники

Арестованные судом в Москве по делу о перестрелке в Wildberries шесть человек являются участниками конфликта, сообщает РИА Новости.

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Охранников среди них нет. Другие подробности не приводятся.

Обвинения по делу о стрельбе у офиса Wildberries предъявлены 33 задержанным.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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