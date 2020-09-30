Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 сентября провел раздельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении 3ограбом Мнацаканяном, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
Они обсудили ситуацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Лавров выразил озабоченность развитием военного конфликта и призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров между сторонами.
Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность провести в Москве встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.
Ранее в среду военный аналитик Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что опасность прямого конфликта России и Турции в Карабахе крайне высока, а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил в эфире НСН, какие задачи ставит перед собой Турция в карабахском конфликте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+8 481 / сут.
Умерли
20 722+177 / сут.
Выздоровели
958 тыс.+5 858 / сут.
- Премьер Армении провёл заседание совета безопасности
- В Гидрометцентре рассказали, когда закончится пылевая буря в Ставрополье
- В МИД РФ заявили о переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах
- В России нашли прослушку в импортных утюгах
- В Киеве открыто дело об убийстве по избитой до смерти сотрудницы посольства США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru