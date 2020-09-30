Лавров обсудил с главами МИД Армении и Азербайджана ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 сентября провел раздельные телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении 3ограбом Мнацаканяном, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Военный эксперт усомнился в готовности Турции воевать за Карабах

Они обсудили ситуацию в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Лавров выразил озабоченность развитием военного конфликта и призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров между сторонами.

Глава российского внешнеполитического ведомства подтвердил готовность провести в Москве встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.

Ранее в среду военный аналитик Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что опасность прямого конфликта России и Турции в Карабахе крайне высока, а первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин объяснил в эфире НСН, какие задачи ставит перед собой Турция в карабахском конфликте.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияРоссия
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