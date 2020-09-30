В Госдуме объяснили, чем грозит России вмешательство Турции в Карабахе

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в минувшее воскресенье. В его эскалации Баку и Ереван винят друг друга, бои продолжаются третьи сутки с применением обеими сторонами артиллерии, танков и авиации. Каждая из сторон рапортует об успехах на поле боя, заявляя о значительных потерях противника. Речь может идти о сотнях погибших и раненых.



Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, что конфликт в Нагорном Карабахе выгоден Турции, так как страна заинтересована в доступе к углеводородам, ей нужен нефтепровод из Азербайджана, а также военная база на его территории.

«Глобальные интересы Турции в том, чтобы проложить альтернативный трубопровод нефтяной в Турцию из Азербайджана. Вы посмотрите, какие интересы у Турции к месторождениям углеводородов! Они же наплевали на мнение Европы, когда возникли претензии Кипра. Греки повозмущались и согласились разрабатывать совместно», - сказал Шерин.

При этом Турция может рассчитывать на лояльность США к своим действиям в регионе, уверен депутат.

«В Азербайджане турки просто хотят получить свою военную базу. Эрдоган понял, что сегодня в НАТО Турция является основным сдерживающим фактором России, США будет обязано с Эрдоганом считаться, тем более, что он всегда может напомнить американцам, что ему не выдали Гюлена, а на территории Турции находится военная база США с ядерным оружием», - сказал Шерин.