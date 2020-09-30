Россия против Турции. Эксперты рассказали, кто победит в случае войны
Карабахский конфликт имеет все шансы перерасти в Третью мировую войну, заявили в эфире НСН военные эксперты.
Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе.
Накануне в Минобороны Армении сообщили, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. В свою очередь, турецкая сторона опровергла эту информацию.
Военные эксперты поделились с НСН мнением о последствиях возможного военного столкновения в Карабахе России и Турции.
Военный аналитик Константин Сивков заявил, что опасность прямого конфликта крайне высока.
«Такие сценарии не фантастические... Нагорный Карабах – это элемент целой системы действий. И в этих условиях есть возможность того, что Турция перейдет к открытой поддержке Азербайджана своими силами. Армения уже заявляет, что самолеты F-16 уже действуют в воздушном пространстве Нагорного Карабаха и наносят авиаудары. Если это правда, то это прямая агрессия Турции. И в этих условиях у российского руководства остается дилемма – либо дистанцироваться от этого конфликта и избежать войны, либо получить в России еще один мощнейший фактор, который приведет к социальному взрыву», - считает он.
Собеседник НСН заявил, что России придется вступиться за союзника и ответить на агрессию Турции в регионе.
Тем не менее, Сивков выразил убеждение, что шансы в случае прямого столкновения гораздо выше у России.
«Надо четко понимать, что в военном отношении Турция по сравнению с Россией пигмей. Да, у Турции есть мощные сухопутные войска, но Россия – ракетно-ядерная держава, у России – подавляющее превосходство в военно-воздушных силах, особенно, в этом регионе. Россия располагает мощнейшими средствами противовоздушной обороны, которые не имеют ни НАТО, ни США, ни какая-то Турция. Поэтому Россия может в короткие сроки разгромить эту группировку Турции, которая будет действовать именно на этом театре Нагорного Карабаха. Но я думаю, что после первой же потери первого самолета Эрдоган окажется перед дилеммой – либо полномасштабной войны с Россией без перспектив на успех, либо на срочное примирение. Агрессия Турции против Нагорного Карабаха не попадает в статью договора НАТО, никто его поддерживать не будет. Все с радостью его сдадут. Он это понимает, поэтому при намеке на вступление России в конфликт он откажется от обострений на границе», - заявил он.
В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не так оптимистично выразился о возможном военном столкновении России и Турции.
«Для того чтобы оценить военные перспективы столкновения России и Турции, необходимо посмотреть на карту. В этом случае у России два возможных варианта. Север Сирии либо территория Азербайджана. РФ с территорией Армении не граничит, а Азербайджан и Грузия уже закрыли для РФ возможность авиационного сообщения с базой Гюмри, находящейся на территории Армении. Вариант переброски ресурсов через Иран тоже возможный, но чрезвычайно сложный и ненадежный. Такие переброски должен поддержать сам Иран, да как бы и Турция тоже не будет сидеть сложа руки и будет постараться не допустить морские переброски по Каспийскому морю», - уточнил он.
Стрелков считает, что руководству России нельзя втягиваться в этот конфликт, так как сложная операция в регионе ослабит вооруженные силы страны на западном направлении, а Украина тут же нанесет свой удар по Донбассу и Крыму.
«В случае прямого столкновения России с коалицией Турции и Азербайджана, мы неизбежно потерпим поражение в Северной Сирии. Просто потому что турки перекроют своим достаточно сильным флотом и авиацией Средиземноморские проливы, а также Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. И наша группировка в Сирии может оказаться в ситуации оперативного окружения, в разы уступая турецкой армии по численности, по количеству боевых средств, по запасам. Турция граничит и с Сирией, и с Арменией в отличие от России. Что касается широкомастабных боевых действий, они возможны только через Азербайджан. России придется воевать в первую очередь с Азербайджаном. Что тоже не слишком удобно из-за преимущественно горной местности. Там особенно быстро и стремительно не повоюешь. Пробиться на помощь Армении сухопутным путем будет чрезвычайно сложно», - предостерег он.
Стрелков выразил надежду, что Кремль воздержится от этой войны. По его мнению, война отвлечет на себя все сухопутные силы, а «у нас еще остаются донецкие и крымские фронты».
«Я уверен, что Украина в этом случае активизирует свои наступательные силы и на Донбассе, и не исключаю удара по Крыму. Еще и неизвестно, кто к этой коалиции потом вдобавок подключится», - подчеркнул он.
Кремль ранее обратился с призывом к странам не подливать масла в огонь конфликта в Карабахе. По словам Пескова, сообщения о военной поддержке Азербайджана и Армении не способствуют урегулированию ситуации в регионе.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе, из-за которого Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор, начались 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в провокациях. 29 сентября Степанян сообщила, что армия Азербайджана обстреляла воинскую часть в городе Варденис, который находится непосредственно на территории Армении, а не в Карабахе.
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