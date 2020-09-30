Россия против Турции. Эксперты рассказали, кто победит в случае войны

Тем не менее, Сивков выразил убеждение, что шансы в случае прямого столкновения гораздо выше у России.

«Надо четко понимать, что в военном отношении Турция по сравнению с Россией пигмей. Да, у Турции есть мощные сухопутные войска, но Россия – ракетно-ядерная держава, у России – подавляющее превосходство в военно-воздушных силах, особенно, в этом регионе. Россия располагает мощнейшими средствами противовоздушной обороны, которые не имеют ни НАТО, ни США, ни какая-то Турция. Поэтому Россия может в короткие сроки разгромить эту группировку Турции, которая будет действовать именно на этом театре Нагорного Карабаха. Но я думаю, что после первой же потери первого самолета Эрдоган окажется перед дилеммой – либо полномасштабной войны с Россией без перспектив на успех, либо на срочное примирение. Агрессия Турции против Нагорного Карабаха не попадает в статью договора НАТО, никто его поддерживать не будет. Все с радостью его сдадут. Он это понимает, поэтому при намеке на вступление России в конфликт он откажется от обострений на границе», - заявил он.

В свою очередь бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не так оптимистично выразился о возможном военном столкновении России и Турции.

«Для того чтобы оценить военные перспективы столкновения России и Турции, необходимо посмотреть на карту. В этом случае у России два возможных варианта. Север Сирии либо территория Азербайджана. РФ с территорией Армении не граничит, а Азербайджан и Грузия уже закрыли для РФ возможность авиационного сообщения с базой Гюмри, находящейся на территории Армении. Вариант переброски ресурсов через Иран тоже возможный, но чрезвычайно сложный и ненадежный. Такие переброски должен поддержать сам Иран, да как бы и Турция тоже не будет сидеть сложа руки и будет постараться не допустить морские переброски по Каспийскому морю», - уточнил он.

Стрелков считает, что руководству России нельзя втягиваться в этот конфликт, так как сложная операция в регионе ослабит вооруженные силы страны на западном направлении, а Украина тут же нанесет свой удар по Донбассу и Крыму.