Военный эксперт усомнился в готовности Турции воевать за Карабах

Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, вопрос Нагорного Карабаха должен был решен коренным образом.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН выразил сомнение, что Турция напрямую намерена вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Что касается выражения "и за столом, и на поле боя", то это устойчивое выражение в турецком языке просто, оно используется для поддержки своих партнеров с незапамятных времен. Это не означает, что Турция намерена участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе своими вооруженными силами», - сказал Мураховский.