Военный эксперт усомнился в готовности Турции воевать за Карабах

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» объяснил НСН, что означают слова турецкого министра иностранных дел о поддержке Азербайджана на поле боя.

Турция готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, вопрос Нагорного Карабаха должен был решен коренным образом.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН выразил сомнение, что Турция напрямую намерена вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Что касается выражения "и за столом, и на поле боя", то это устойчивое выражение в турецком языке просто, оно используется для поддержки своих партнеров с незапамятных времен. Это не означает, что Турция намерена участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе своими вооруженными силами», - сказал Мураховский.

Турция готова оказывать поддержку Азербайджану и на поле боя

Он добавил, что Турция поддерживает Азербайджан данными военной разведки, поставляет им вооружение и обучает азербайджанских офицеров, но на поле боя турецких солдат нет.

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха вспыхнул с новой силой в минувшее воскресенье. В его эскалации Баку и Ереван винят друг друга, бои ведутся с применением обеими сторонами артиллерии, танков и авиации. Каждая из сторон рапортует об успехах на поле боя, заявляя о значительных потерях противника. Речь может идти о сотнях погибших и раненых.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ТурцияАзербайджанАрмения
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