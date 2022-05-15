Латвия закрыла железнодорожный транзит военных грузов Белоруссии
Латвия закрыла транзит белорусских военных грузов через свою территорию по железной дороге. Об этом заявляет латвийское министерство сообщения, передает ТАСС.
«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», — цитирует заявление RT.
Уточняется, что соглашение между странами подписали в 1994 году.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соседние западные страны не позволяют своим гражданам посещать республику, сообщает БелТА.
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