Латвия закрыла железнодорожный транзит военных грузов Белоруссии

Латвия закрыла транзит белорусских военных грузов через свою территорию по железной дороге. Об этом заявляет латвийское министерство сообщения, передает ТАСС.

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«С 10 мая Латвия приостановила действие соглашения, разрешавшего прямые железнодорожные перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты», — цитирует заявление RT.

Уточняется, что соглашение между странами подписали в 1994 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соседние западные страны не позволяют своим гражданам посещать республику, сообщает БелТА.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаПеревозкиБелоруссияЛатвия
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