Лукашенко заявил, что страны Запада не пускают своих граждан в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соседние западные страны не позволяют своим гражданам посещать республику, сообщает БелТА.

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На встрече с жителями Чечерска в Гомельской области белорусский лидер напомнил, что перед католической Пасхой разрешил безвизовый въезд в страну для граждан Польши, Литвы и Латвии, чтобы они могли посетить могилы своих родных.

По его словам, власти этих государств не выпускают своих граждан, опасаясь, что они увидят, что «белорусы нормально живут».

«Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», - добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии в ходе визита в храм в честь Пасхи призвал соседние страны беречь мир и жить дружно, не создавая людям проблем, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияЗападАлександр Лукашенко
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