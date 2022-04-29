Лукашенко заявил, что страны Запада не пускают своих граждан в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что соседние западные страны не позволяют своим гражданам посещать республику, сообщает БелТА.
На встрече с жителями Чечерска в Гомельской области белорусский лидер напомнил, что перед католической Пасхой разрешил безвизовый въезд в страну для граждан Польши, Литвы и Латвии, чтобы они могли посетить могилы своих родных.
По его словам, власти этих государств не выпускают своих граждан, опасаясь, что они увидят, что «белорусы нормально живут».
«Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», - добавил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии в ходе визита в храм в честь Пасхи призвал соседние страны беречь мир и жить дружно, не создавая людям проблем, сообщает RT.
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