Более 5 тысяч фур встали на границе Белоруссии со странами ЕС
Более 5 тысяч грузовиков встали на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в ожидании пропуска через КПП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на белорусский госпогранкомитет.
На границе с Литвой находится большинство фур - около 2,5 тысяч.
Отмечается существенное снижение пропускной способности литовского КПП, за сутки границу пересекли всего 37% грузовиков от допустимого количества. В Польше этот показатель составил 70%, в Латвии - 97%.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Белоруссия развивает свою пограничную инфраструктуру и усиливает охрану границы на фоне наращивания военной группировки сил Североатлантического альянса у рубежей республики.
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