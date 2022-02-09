Более 5 тысяч фур встали на границе Белоруссии со странами ЕС

Более 5 тысяч грузовиков встали на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в ожидании пропуска через КПП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на белорусский госпогранкомитет.

На границе с Литвой находится большинство фур - около 2,5 тысяч.

Отмечается существенное снижение пропускной способности литовского КПП, за сутки границу пересекли всего 37% грузовиков от допустимого количества. В Польше этот показатель составил 70%, в Латвии - 97%.

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Белоруссия развивает свою пограничную инфраструктуру и усиливает охрану границы на фоне наращивания военной группировки сил Североатлантического альянса у рубежей республики.





