«Никаких компромиссов». Японцев возмутили фото освобождения Курил

Опубликованные к 75-летию окончания Второй Мировой войны российским Минобороны архивные фото освобождения Курильских островов вызвали возмущение японцев. Агентство РИА Новости приводит негодующие отклики жителей страны.

«Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?» - возмутился пользователь ms4 на страницах интернет-версии японского издания Hokkaido Shinbun.

Наиболее радикально настроенные политики и эксперты предлагают решить вопрос принадлежности Курил силовым методом. Так, например, политолог Юкио Касияма предложил потребовать у России все четыре острова южной части Курил. В противном случае, по мнению эксперта, Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении, причем не только в отношениях с Россией.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН отметил бесплодность подобных заявлений японской стороны.

«Речь идет о позиции частного, а не официального лица, так что реагировать России точно не следует. Знаем, что такая позиция есть и общественная в Японии, но, полагаю, там известна и категоричная позиция в нашей стране по этому вопросу. На этот счет нет никаких компромиссов. Переговоры на официальном уровне ведутся не про острова, а про заключение мирного договора. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком другом говорить не приходится», - считает он.