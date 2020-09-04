«Никаких компромиссов». Японцев возмутили фото освобождения Курил
Парламентарий Константин Косачев и писатель Денис Драгунский заявили в интервью НСН, что позиция России по Курилам остается неизменной, а Японии следовало приложить больше усилий к разрешению спорной ситуации.
Опубликованные к 75-летию окончания Второй Мировой войны российским Минобороны архивные фото освобождения Курильских островов вызвали возмущение японцев. Агентство РИА Новости приводит негодующие отклики жителей страны.
«Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В ООН представлены страны-победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чем тогда вообще смысл существования ООН?» - возмутился пользователь ms4 на страницах интернет-версии японского издания Hokkaido Shinbun.
Наиболее радикально настроенные политики и эксперты предлагают решить вопрос принадлежности Курил силовым методом. Так, например, политолог Юкио Касияма предложил потребовать у России все четыре острова южной части Курил. В противном случае, по мнению эксперта, Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении, причем не только в отношениях с Россией.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с НСН отметил бесплодность подобных заявлений японской стороны.
«Речь идет о позиции частного, а не официального лица, так что реагировать России точно не следует. Знаем, что такая позиция есть и общественная в Японии, но, полагаю, там известна и категоричная позиция в нашей стране по этому вопросу. На этот счет нет никаких компромиссов. Переговоры на официальном уровне ведутся не про острова, а про заключение мирного договора. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком другом говорить не приходится», - считает он.
Силовой метод решения вопроса, конечно же, исключен. Но Токио не теряет надежды вернуть Курилы. Правительство планирует продолжить переговоры, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Писатель Денис Драгунский в интервью НСН заметил, что эта проблема стара как мир.
«Когда я прочитал эту новость, я представил роман из 3089 года: по небу летают какие-то экранопланы, суперлеты, мы живем в совершенно другой реальности, но только одно остается неизменным. Это территориальные споры Японии и России из-за Курильских островов. Курильские острова стали островом стабильности в нашем бушующем политическом море», - отметил Денис Драгунский в эфире НСН.
Москва и Токио уже не одно десятилетие пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов, которые после окончания противостояния вошли в состав СССР.
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