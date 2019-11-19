Драгунский: Курилы - острова стабильности в бушующем политическом море

19 ноября 201921:45

Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.


1

Суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, где студент устроил стрельбу

Суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олега Ермолова, где студент устроил стрельбу. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.

Денис Драгунский: «Понимаете, у меня к этому двойственное отношение. С одной стороны, охранник, вроде бы, ни в чем не виноват, а с другой стороны возникает вопрос: зачем тога нужны охранники, если в здание сложно пронести оружие и убить или ранить нескольких человек. Поэтому, я думаю, что этот процесс важен не потому, что нужно наказать или оправдать охранника. Просто либо вообще охранники не нужны, либо уж пускай они охраняют», - подчеркнул Денис Драгунский, общаясь с НСН

2

В России выросло число просрочек по кредитам

В России выросло число просрочек по кредитам. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, каждый четвертый должник банка имеет просрочку платежей более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. В 60% случаев россиянам не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем.

Денис Драгунский: «Конечно, людям не хватает денег, люди кредитуются, перекредитовываются, и,, вообще, тревожно, что это может стать довольно серьезной проблемой и для государства, и для его финансовой системы и для общественного самочувствия», - подчеркнул он а беседе с НСН

3

В Госдуме рассказали о «виртуальных лагерях» организаторов митингов

Член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Адальби Шхагошев заявил о существовании «виртуальных лагерей» для подготовки организаторов протестных акций. 

Денис Драгунский: «Мне кажется, это как-то чересчур, понимаете? Тогда можно, например, «Тиндер» назвать виртуальным публичным домом. Все переводить в виртуал не надо. Если есть лагерь подготовки каких-то боевиков – хватайте этот лагерь, арестовывайте, судите, делайте, что хотите. А вот так фантазировать на тему каких-то виртуальных лагерей, когда речь идет о каких-то перекличках. пересвистываниях в интернете, на мой взгляд это чересчур», - заявил он НСН

4

Япония планирует продолжить переговоры с Россией по поводу принадлежности Курильских островов

 Правительство Японии планирует продолжить переговоры с Россией в вопросе территориального спора из-за Курильских островов. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Денис Драгунский: «Когда я прочитал эту новость, я представил роман из 3089 года: по небу летают какие-то экранопланы, суперлеты, мы живем в совершенно другой реальности, но только одно остается неизменным. Это территориальные споры Японии и России из-за Курильских островов. Курильские острова стали островом стабильности в нашем бушующем политическом море», - отметил Денис Драгунский в эфире НСН. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Анна Артемьева
ТЕГИ:Денис Драгунский