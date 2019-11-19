Драгунский: Курилы - острова стабильности в бушующем политическом море

Денис Драгунский: «Понимаете, у меня к этому двойственное отношение. С одной стороны, охранник, вроде бы, ни в чем не виноват, а с другой стороны возникает вопрос: зачем тога нужны охранники, если в здание сложно пронести оружие и убить или ранить нескольких человек. Поэтому, я думаю, что этот процесс важен не потому, что нужно наказать или оправдать охранника. Просто либо вообще охранники не нужны, либо уж пускай они охраняют», - подчеркнул Денис Драгунский, общаясь с НСН.

