Драгунский: Курилы - острова стабильности в бушующем политическом море
Писатель Денис Драгунский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, где студент устроил стрельбу
Суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Олега Ермолова, где студент устроил стрельбу. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.
Денис Драгунский: «Понимаете, у меня к этому двойственное отношение. С одной стороны, охранник, вроде бы, ни в чем не виноват, а с другой стороны возникает вопрос: зачем тога нужны охранники, если в здание сложно пронести оружие и убить или ранить нескольких человек. Поэтому, я думаю, что этот процесс важен не потому, что нужно наказать или оправдать охранника. Просто либо вообще охранники не нужны, либо уж пускай они охраняют», - подчеркнул Денис Драгунский, общаясь с НСН.
В России выросло число просрочек по кредитам
В России выросло число просрочек по кредитам. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, каждый четвертый должник банка имеет просрочку платежей более трех месяцев, всего таких заемщиков уже 10 млн. В 60% случаев россиянам не вносят платежи вовремя из-за финансовых проблем.
Денис Драгунский: «Конечно, людям не хватает денег, люди кредитуются, перекредитовываются, и,, вообще, тревожно, что это может стать довольно серьезной проблемой и для государства, и для его финансовой системы и для общественного самочувствия», - подчеркнул он а беседе с НСН.
В Госдуме рассказали о «виртуальных лагерях» организаторов митингов
Член комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Адальби Шхагошев заявил о существовании «виртуальных лагерей» для подготовки организаторов протестных акций.
Денис Драгунский: «Мне кажется, это как-то чересчур, понимаете? Тогда можно, например, «Тиндер» назвать виртуальным публичным домом. Все переводить в виртуал не надо. Если есть лагерь подготовки каких-то боевиков – хватайте этот лагерь, арестовывайте, судите, делайте, что хотите. А вот так фантазировать на тему каких-то виртуальных лагерей, когда речь идет о каких-то перекличках. пересвистываниях в интернете, на мой взгляд это чересчур», - заявил он НСН.
Япония планирует продолжить переговоры с Россией по поводу принадлежности Курильских островов
Правительство Японии планирует продолжить переговоры с Россией в вопросе территориального спора из-за Курильских островов. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Денис Драгунский: «Когда я прочитал эту новость, я представил роман из 3089 года: по небу летают какие-то экранопланы, суперлеты, мы живем в совершенно другой реальности, но только одно остается неизменным. Это территориальные споры Японии и России из-за Курильских островов. Курильские острова стали островом стабильности в нашем бушующем политическом море», - отметил Денис Драгунский в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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