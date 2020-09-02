Медведев назвал напрасной реакцию Японии из-за активности на Курилах
Реакция властей Японии на любую российскую активность на Курильских островах «всегда сложная», признал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Выступая в ходе онлайн-встречи с участниками форума «ОстроVа-2020» на Сахалине, Медведев отметил, что такая реакция Токио напрасна, поскольку Россия не изменит свои геополитические и национальные приоритеты, передаёт ТАСС.
В июле в России были приняты поправки к Конституции, закрепляющие в основном законе запрет на отчуждение территорий и призывы к их отчуждению.
В последних числах августа о своей отставке по состоянию здоровья объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, безуспешно пытавшийся решить территориальный спор с Россией. Япония заявляет права на четыре острова Курильской гряды, Россия настаивает, что по итогам Второй мировой войны государственный суверенитет этих территорий чётко закреплён за Москвой. Мирный договор РФ и Япония тогда так и не заключили.
Абэ, как сообщалось, выразил сожаление, что не успел заключить мирный договор с Россией. Он ожидает от своего преемника активной работы по этому вопросу, пишет «Свободная пресса».
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