Путин и Эрдоган договорились, но конфликт продолжается

«Это, безусловно, промежуточное решение. Кто-то говорит, что это победа, но конфликт продолжается. Проблема возврата беженцев остаётся. Одни курды отошли, а другие могут вернуться. Так что до решения сирийской проблемы ещё очень и очень далеко, как и было раньше. То, что договорились, очень хорошо. Но, что будет дальше, предсказать очень трудно», - заявил Малашенко.

Отметим, также Минобороны Турции сообщило о прекращении спецоперации на северо-востоке Сирии против курдов. Однако, по слова Малашенко, если это будет нужно, Эрдоган воспользуется любым поводом ля возобновления военных действий.

«Я думаю, что в ближайшее время [Эрдоган] не возобновит [спецоперацию в Сирии]. Но если найдёт повод, то я этого не исключаю. Хотя, думаю, что сейчас он больше будет заниматься своими внутренними делами, их накопилось очень много. На время остановили то, что происходило, а дальше будет видно», - добавил эксперт.

Ранее Путин заявил, что по итога шестичасовых переговоров с Эрдоганом они вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, которые позволят «разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе».

