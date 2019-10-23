Путин и Эрдоган договорились, но конфликт продолжается
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций в эфире НСН заявил, что меморандум России и Турции не решит сирийскую проблему.
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум по ситуации в Сирии. Главы государств приняли решение о том, что на сирийско-турецкой границе со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН отметил, что это решение, конечно же, способствует улучшению обстановки в Сирии, однако не решает глобальных проблем.
«Это, безусловно, промежуточное решение. Кто-то говорит, что это победа, но конфликт продолжается. Проблема возврата беженцев остаётся. Одни курды отошли, а другие могут вернуться. Так что до решения сирийской проблемы ещё очень и очень далеко, как и было раньше. То, что договорились, очень хорошо. Но, что будет дальше, предсказать очень трудно», - заявил Малашенко.
Отметим, также Минобороны Турции сообщило о прекращении спецоперации на северо-востоке Сирии против курдов. Однако, по слова Малашенко, если это будет нужно, Эрдоган воспользуется любым поводом ля возобновления военных действий.
«Я думаю, что в ближайшее время [Эрдоган] не возобновит [спецоперацию в Сирии]. Но если найдёт повод, то я этого не исключаю. Хотя, думаю, что сейчас он больше будет заниматься своими внутренними делами, их накопилось очень много. На время остановили то, что происходило, а дальше будет видно», - добавил эксперт.
Ранее Путин заявил, что по итога шестичасовых переговоров с Эрдоганом они вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, которые позволят «разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе».
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