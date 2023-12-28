Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Государства — члены Евросоюза не могут адаптироваться к условиям полномасштабных военных конфликтов и не умеют участвовать в них. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Kyiv Independent.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, страны ЕС слишком много времени потратили на обсуждение поддержки Киева вместо практических действий. Кулеба отметил, что сегодня в Европе есть проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники. Украинский министр объяснил это тем, что война крайне непопулярна на территории Евросоюза.
Кулеба также посетовал на отсутствие единого подхода в США и странах Евросоюза и США, а также на протекционизм в оборонной сфере среди западных стран.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году Киев получил от Вашингтона 34 пакета военной помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru