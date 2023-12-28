Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, страны ЕС слишком много времени потратили на обсуждение поддержки Киева вместо практических действий. Кулеба отметил, что сегодня в Европе есть проблемы с наращиванием производства снарядов и военной техники. Украинский министр объяснил это тем, что война крайне непопулярна на территории Евросоюза.

Кулеба также посетовал на отсутствие единого подхода в США и странах Евросоюза и США, а также на протекционизм в оборонной сфере среди западных стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году Киев получил от Вашингтона 34 пакета военной помощи.

