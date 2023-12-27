США выделят Украине финальный пакет военной помощи на $250 млн

Новый транш включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и более 15 миллионов патронов.

Белый дом ранее предупреждал об исчерпании средств на помощь Украине до конца текущего года. Конгресс США не одобрил запрос американской администрации о дополнительном ассигновании в размере $61 миллиарда.

По данным газеты The New York Times, США начали срочные переговоры с союзниками о передаче заблокированных активов РФ Украине. Отмечается, что Вашингтон оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию и Японию, сообщает «Радиоточка НСН».

