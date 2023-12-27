США выделят Украине финальный пакет военной помощи на $250 млн
Соединенные Штаты выделяют Украине последний пакет военной помощи в 2023 году в размере $250 миллионов, заявил глава Госдепарптамента Энтони Блинкен.
Новый транш включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и более 15 миллионов патронов.
Белый дом ранее предупреждал об исчерпании средств на помощь Украине до конца текущего года. Конгресс США не одобрил запрос американской администрации о дополнительном ассигновании в размере $61 миллиарда.
По данным газеты The New York Times, США начали срочные переговоры с союзниками о передаче заблокированных активов РФ Украине. Отмечается, что Вашингтон оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию и Японию, сообщает «Радиоточка НСН».
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