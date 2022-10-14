Кулеба: В Европе не могут представить себе поражение России
В Европе не могут представить себе поражение России и боятся победы Украины, сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.
«Если бы был возможен вариант, при котором Украина победила, а Россия не проиграла... это было бы для них идеально. Но они все боятся, что победа Украины будет означать переход России к неадекватной мести», — сказал министр иностранных дел.
Также, по его словам, европейцев необходимо заставлять принимать новые антироссийские санкции.
В Европе наблюдается усталость от ограничительных мер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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