Кулеба сообщил, что Украина не планирует возвращать себе ядерное оружие

Украина не планирует восстанавливать свой ядерный арсенал, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.

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По его словам, страна отказалась от своего ядерного оружия в 1994 году. В настоящее время Киев не собирается возвращать его себе.

«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», – сказал глава украинской дипломатии.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В своем выступлении он заявил, что Запад все ровно продолжит вводить санкции против России и предлог для этого будет найден или сфабрикован.

Путин также констатировал, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. По его словам, страна располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки этого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У», дальность которых превышает 100 километров.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраина
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