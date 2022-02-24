Кулеба сообщил, что Украина не планирует возвращать себе ядерное оружие
Украина не планирует восстанавливать свой ядерный арсенал, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.
По его словам, страна отказалась от своего ядерного оружия в 1994 году. В настоящее время Киев не собирается возвращать его себе.
«Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения», – сказал глава украинской дипломатии.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля принял решение признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. В своем выступлении он заявил, что Запад все ровно продолжит вводить санкции против России и предлог для этого будет найден или сфабрикован.
Путин также констатировал, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. По его словам, страна располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки этого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У», дальность которых превышает 100 километров.
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