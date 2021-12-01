Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в новых странах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать ядерное оружие в новых странах, передает ТАСС.

Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о планах НАТО разместить ядерное вооружение в Польше после того, как Лукашенко предложил Москве сделать это на территории Белоруссии.

Между тем, он указал на то, что российские и китайские новые гиперзвуковые вооружения представляют угрозу. Столтенберг в этой связи отметил важность кооперации США и Европы.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры