Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в новых странах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать ядерное оружие в новых странах, передает ТАСС.

Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о планах НАТО разместить ядерное вооружение в Польше после того, как Лукашенко предложил Москве сделать это на территории Белоруссии.

Между тем, он указал на то, что российские и китайские новые гиперзвуковые вооружения представляют угрозу. Столтенберг в этой связи отметил важность кооперации США и Европы.





