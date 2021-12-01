Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в новых странах
1 декабря 202120:30
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать ядерное оружие в новых странах, передает ТАСС.
Таким образом Столтенберг ответил на вопрос о планах НАТО разместить ядерное вооружение в Польше после того, как Лукашенко предложил Москве сделать это на территории Белоруссии.
Между тем, он указал на то, что российские и китайские новые гиперзвуковые вооружения представляют угрозу. Столтенберг в этой связи отметил важность кооперации США и Европы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В Москве на стадионы будут пускать в два раза больше болельщиков
- Лукашенко заявил, что чеченцы доставляли мигрантов к белорусским границам
- Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в новых странах
- Определены победители всероссийского конкурса «Лига Лекторов»
- Число пострадавших при взрыве в шахте «Листвяжная» выросло почти до 100
- В США осудили гражданина РФ за кибермошенничество
- ВОЗ: омикрон-штамм обнаружен уже в 23 странах
- Минздрав принял новые правила получения медсправок для водителей
- Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона клоуном
- Нуланд назвала Лукашенко марионеткой России
30 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru