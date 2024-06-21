Кулеба: Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине

Украинский чиновник отметил, что Москва может участвовать в саммите по формату черноморской зерновой инициативы. Кулеба отметил, что в этом формате у Киева есть «очень успешный опыт переговоров». Министр добавил, что Украина по зерновой инициативе вела переговоры с ООН и Турцией, после чего те налаживали диалог с Россией.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ 15 стран подписать финальную декларацию в рамках саммита по Украине говорит о том, что они поддерживают мир, а не навязываемые Западом условия урегулирования.

