Кулеба: Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Россия примет участие во втором саммите по Украине. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Украинский чиновник отметил, что Москва может участвовать в саммите по формату черноморской зерновой инициативы. Кулеба отметил, что в этом формате у Киева есть «очень успешный опыт переговоров». Министр добавил, что Украина по зерновой инициативе вела переговоры с ООН и Турцией, после чего те налаживали диалог с Россией.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отказ 15 стран подписать финальную декларацию в рамках саммита по Украине говорит о том, что они поддерживают мир, а не навязываемые Западом условия урегулирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru