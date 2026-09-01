«Всего Россия в год вылавливает 5 млн тонн рыбы. Из них примерно 3,8 млн тонн приходится на Дальний Восток. Из этих 3,8 млн тонн на Камчатку приходится примерно 40%. То есть речь идет примерно о 1,5-1,8 млн тонн. Ученые прогнозировали в целом по Дальнему Востоку вылов порядка 220 тысяч тонн красной рыбы, обычно из них Камчатка вылавливает 60-70%, то есть ожидалось, что Камчатка выловит свыше 100 тысяч тонн лосося вместо 55 тысяч. Горбуша в этом году не подошла, причем она не подошла не только на Камчатке, но также на Сахалине, в Приморье и в Магаданской области. У наших северных соседей по Тихому океану — США и Канады — тоже все плохо с красной рыбой. Видимо, в море была очень неблагоприятная климатическая обстановка, и мальки в большом количестве погибли. Это сказалось на общей статистике. Такое, к сожалению, бывает», — сказал Фомин.

По словам собеседника НСН, особенно сильно это ударит по небольшим прибрежным предприятиям.

«Рыбаки без рыбы не останутся, поскольку будут и другие виды. Однако будет нанесен урон небольшим прибрежным предприятиям, которые живут за счет путины, вылова рыбы. В этом году, к сожалению, рыбы не хватило, заработки были редкие, поэтому будет тяжеловато. Это, конечно, головная боль для администрации региона, как помочь рыбакам, чтобы они не разорились», — добавил он.

Ранее Фомин заявил, что в России и Европе отмечается дефицит трески, который увеличивается последние три года, потребители и рестораны просто перейдут на другие виды рыб. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

