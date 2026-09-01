Остались без рыбы: По кому ударит рекордно низкий улов на Камчатке

Из-за провала путины на Камчатке пострадают небольшие прибрежные предприятия, помочь им не разориться будет вынуждена администрация региона, сказал НСН Александр Фомин.

Падение улова на Камчатке в несколько раз объясняется неблагоприятными климатическими условиями в Тихом океане, из-за которых погибло множество мальков. Об этом НСН заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Рыболовство в Камчатском крае переживает не самые простые времена. Так, в 2026 году ожидается добыча рыбы в объеме 55 тысяч тонн — это в пять раз меньше показателя годом ранее и почти в 2,5 раза меньше плановых значений. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил губернатор региона Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме. Фомин объяснил провальные объемы вылова неблагоприятными климатическими условиями.

Ударит не больно? Чем грозят санкции ЕС на импорт российской рыбы

«Всего Россия в год вылавливает 5 млн тонн рыбы. Из них примерно 3,8 млн тонн приходится на Дальний Восток. Из этих 3,8 млн тонн на Камчатку приходится примерно 40%. То есть речь идет примерно о 1,5-1,8 млн тонн. Ученые прогнозировали в целом по Дальнему Востоку вылов порядка 220 тысяч тонн красной рыбы, обычно из них Камчатка вылавливает 60-70%, то есть ожидалось, что Камчатка выловит свыше 100 тысяч тонн лосося вместо 55 тысяч. Горбуша в этом году не подошла, причем она не подошла не только на Камчатке, но также на Сахалине, в Приморье и в Магаданской области. У наших северных соседей по Тихому океану — США и Канады — тоже все плохо с красной рыбой. Видимо, в море была очень неблагоприятная климатическая обстановка, и мальки в большом количестве погибли. Это сказалось на общей статистике. Такое, к сожалению, бывает», — сказал Фомин.

По словам собеседника НСН, особенно сильно это ударит по небольшим прибрежным предприятиям.

«Рыбаки без рыбы не останутся, поскольку будут и другие виды. Однако будет нанесен урон небольшим прибрежным предприятиям, которые живут за счет путины, вылова рыбы. В этом году, к сожалению, рыбы не хватило, заработки были редкие, поэтому будет тяжеловато. Это, конечно, головная боль для администрации региона, как помочь рыбакам, чтобы они не разорились», — добавил он.

Ранее Фомин заявил, что в России и Европе отмечается дефицит трески, который увеличивается последние три года, потребители и рестораны просто перейдут на другие виды рыб. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ЭкономикаКамчаткаРыбакиРыба

Горячие новости

Все новости

партнеры