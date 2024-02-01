Евросоюз договорился выделить Украине 50 миллиардов евро

Таким образом, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год. При этом бюджет Украинына текущий год верстался из расчета того, что Киеву предоставят в 2024 году 37 миллиардов евро.

Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что Евросоюзу в этом году удаатся передать Украине оружие на 21 миллиарда евро. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

