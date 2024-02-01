Евросоюз договорился выделить Украине 50 миллиардов евро
Все страны Евросоюза, включая Венгрию, договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евросовета.
Таким образом, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год. При этом бюджет Украинына текущий год верстался из расчета того, что Киеву предоставят в 2024 году 37 миллиардов евро.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что Евросоюзу в этом году удаатся передать Украине оружие на 21 миллиарда евро. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru