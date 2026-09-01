Россиянам назвали главную проблему в рационе детей

Эксперт указала, что о нехватке белка частно свидетельствует настойчивая тяга к сладкому, что подтверждают «многочисленные экспертные оценки».

Она отметила, что речь, в первую очередь, идёт о рыбном белке. По её словам, рыба содержит уникальные компоненты, отсутствующие в курице или говядине. Поэтому она незаменима в детском меню.

Намазова-Баранова добавила, что Дальний Восток обладает колоссальными ресурсами по вылову рыбы. При этом потенциал региона до сих пор полностью не задействован для удовлетворения внутреннего спроса, в том числе в сегменте детского питания.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова заявила, рацион ребёнка должен быть разнообразным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

