Россиянам назвали главную проблему в рационе детей
Главной проблемой в питании российских школьников и подростков вызывает хроническая нехватка белка. Об этом NEWS.ru заявила академик РАН, президент Союза педиатров РФ, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.
Эксперт указала, что о нехватке белка частно свидетельствует настойчивая тяга к сладкому, что подтверждают «многочисленные экспертные оценки».
Она отметила, что речь, в первую очередь, идёт о рыбном белке. По её словам, рыба содержит уникальные компоненты, отсутствующие в курице или говядине. Поэтому она незаменима в детском меню.
Намазова-Баранова добавила, что Дальний Восток обладает колоссальными ресурсами по вылову рыбы. При этом потенциал региона до сих пор полностью не задействован для удовлетворения внутреннего спроса, в том числе в сегменте детского питания.
Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова заявила, рацион ребёнка должен быть разнообразным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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