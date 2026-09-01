Рост коммунальных тарифов осенью не обязательно будет равен предельному порогу для каждого региона, все будет зависеть от инвестиционных планов регионов и предыдущих темпов роста. Об этом НСН рассказала депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

С 1 октября в России запланирована вторая за год индексация тарифов на коммунальные услуги. В зависимости от региона платежи могут увеличиться на 8–22%. Первое повышение произошло 1 января — в среднем на 1,7%. При этом отмечается, что осенняя индексация окажется значительно выше январской. Разворотнева раскрыла, как будет рассчитываться повышение тарифов.

«В Москве средний рост тарифов предполагается на сумму не выше 15%. В том числе повышенный рост ожидается в регионах Северного Кавказа. Это все-таки те же темпы роста, которые были и до этого. На том же Северном Кавказе крайне изношена коммунальная инфраструктура. Темпы роста последние годы были минимальными, и создавать новые мощности было не на что. Задачи по созданию нормальной системы электроснабжения, водоотведения сейчас стоят огромные. Так что при росте тарифов будут два решающих фактора: насколько росло до того, и какие инвестиционные планы у регионов. При этом конкретные тарифы на воду, свет и тепло будут зависеть от многих обстоятельств», — рассказала она.

Также Разворотнева уточнила, что абсолютно не значит, что каждый регион поднимет тарифы на установленные правительством пороги.

«Например, даже в пределах одного и того же города стоимость тепла, которое производится в котельной на мазуте, будет значительно выше, чем стоимость тепла в котельной на газе. Сколько будет стоить ресурс на конкретных предприятиях будет зависеть от региональных регуляторов. Далеко не всегда регионы выбирают возможный потолок повышения. Поэтому не следует ожидать, что в регионе, где порог — 15%, платежка вырастет на 15%. Суммы будут абсолютно разные. Мы с этого года дали ФАС дополнительные возможности по контролю за тарифами, так что он будет где-то регионы поправлять», — раскрыла она.