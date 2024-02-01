Евросовет утвердил использование доходов от замороженных активов России

Саммит Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины.

В заявлении Евросовета говорится, что полученные от замороженных активов России доходы будут храниться на специальных счетах для их использования в целях финансирования Украины. В Еврокомиссии накануне сообщали, что механизм передачи этих средств пока не разработан.

ЕК ждет механизма передачи Киеву доходов от активов России

Все страны Евросоюза, включая Венгрию, сегодня также договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евросовета. Таким образом, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год. При этом бюджет Украинына текущий год верстался из расчета того, что Киеву предоставят в 2024 году 37 миллиардов евро.

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ФОТО: РИА Новости
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