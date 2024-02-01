Евросовет утвердил использование доходов от замороженных активов России

Все страны Евросоюза, включая Венгрию, сегодня также договорились выделить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евросовета. Таким образом, в среднем Киев будет получать от ЕС по 12,5 миллиардов евро в год. При этом бюджет Украинына текущий год верстался из расчета того, что Киеву предоставят в 2024 году 37 миллиардов евро.

