Крупнейшие заводы Белоруссии провели акции протеста
Рабочие крупнейших заводов Белоруссии провели акции против насилия со стороны ОМОНа и за честные выборы. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, участниками акции стали Минский автомобильный завод (МАЗ), завод «Терразит» в Гродно, БелАЗ. В частности, рабочие «Терразита» объявили бессрочную забастовку единогласным решением.
Между тем, работники БелАЗа, как пишет агентство, передав свои требования мэру Жодино, вернулись к работе. В пресс-службе завода пояснили, что на предприятии прошла встреча руководства с администрацией Жодино.
Ранее белорусский политолог Денис Мельянцов рассказал НСН, что пока рабочие не бастуют, а требуют остановить насилие и отпустить задержанных.
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