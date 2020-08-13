Крупнейшие заводы Белоруссии провели акции протеста

Рабочие крупнейших заводов Белоруссии провели акции против насилия со стороны ОМОНа и за честные выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, участниками акции стали Минский автомобильный завод (МАЗ), завод «Терразит» в Гродно, БелАЗ. В частности, рабочие «Терразита» объявили бессрочную забастовку единогласным решением.

Между тем, работники БелАЗа, как пишет агентство, передав свои требования мэру Жодино, вернулись к работе. В пресс-службе завода пояснили, что на предприятии прошла встреча руководства с администрацией Жодино.

Ранее белорусский политолог Денис Мельянцов рассказал НСН, что пока рабочие не бастуют, а требуют остановить насилие и отпустить задержанных.


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ФОТО: www.belaz.by
ТЕГИ:Белоруссия
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