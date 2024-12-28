Красноармейск в ДНР полностью остался без света

Город Красноармейск (ДНР, украинское название — Покровск) оказался полностью обесточен. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило «РБК-Украина».

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Причина прекращения подачи электроэнергии не называется.

Сейчас в городе работают энергетики, когда будет возобновлена подача света в населенном пункте, неизвестно.

Ранее в результате ударов по объектам энергетики оказался обесточен Херсон. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ЭлектричествоАварияДНР

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