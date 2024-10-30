«Вбросы»: Песков отверг переговоры с Киевом о прекращении ударов по энергообъектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о якобы ведущихся переговорах между РФ и Украиной о прекращении ударов по украинским энергообъектам.

Ранее Financial Times сообщила, что Киев стремится договориться с Москвой о взаимном прекращении атак на энергоинфраструктуру, переговоры якобы идут в начальной стадии при посредничестве Катара.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже... солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют», — заявил Песков журналистам.

Ранее Песков назвал ложью сообщения СМИ о телефонном общении российского лидера Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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