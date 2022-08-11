«Козлы отпущения»: Марочко анонсировал зачистку в рядах украинской армии
Руководящий офицерский состав ВСУ хочет свалить свои просчеты на подчиненных, сказал НСН представитель ЛНР Андрей Марочко.
Киев решил полностью перешерстить офицерский состав, командующий в районе Артемовска, из-за катастрофических потерь. Вышестоящие военачальники хотят всю вину за провалы свалить на средний офицерский состав и сделать их козлами отпущения, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Киев хочет проверить офицеров ВСУ, командующих в районе Артемовска, на профпригодность, сомнения в их компетенциях вызвали потери частей украинской армии на этом направлении. Марочко напомнил, что большие потери ВСУ уже становились поводом для расследований.
«В армии существует практика, когда аттестационная комиссия проверяет на профпригодность офицеров, которых назначают на вышестоящие должности, либо переводят в другие подразделения. В случае с проверкой офицеров ВСУ иная ситуация. Высшее военное командование хочет прикрыть свои просчеты на данном направлении. Сделать козлами отпущения нижестоящих офицеров и свалить всю вину за происходящие на них, чтобы обезопасить себя. Именно этой аттестационной комиссией Киев хочет перешерстить полностью офицерский состав и назначить новых командиров», - сказал Марочко.
Собеседник «Радиоточки НСН» напомнил, что проверки командования, отвечающих за артемовское направление, уже были.
«Из-за катастрофических потерь уже проводились служебные расследования, приезжали неоднократно инспекционные группы в данный район. Были выявлены грубые нарушения со стороны младшего и высшего офицерских составов, но нижестоящие офицеры выполняли приказы своих командиров, которые и должны нести ответственность», - резюмировал Марочко.
Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела.
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