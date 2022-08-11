«Козлы отпущения»: Марочко анонсировал зачистку в рядах украинской армии

Ранее стало известно, что Киев хочет проверить офицеров ВСУ, командующих в районе Артемовска, на профпригодность, сомнения в их компетенциях вызвали потери частей украинской армии на этом направлении. Марочко напомнил, что большие потери ВСУ уже становились поводом для расследований.

«В армии существует практика, когда аттестационная комиссия проверяет на профпригодность офицеров, которых назначают на вышестоящие должности, либо переводят в другие подразделения. В случае с проверкой офицеров ВСУ иная ситуация. Высшее военное командование хочет прикрыть свои просчеты на данном направлении. Сделать козлами отпущения нижестоящих офицеров и свалить всю вину за происходящие на них, чтобы обезопасить себя. Именно этой аттестационной комиссией Киев хочет перешерстить полностью офицерский состав и назначить новых командиров», - сказал Марочко.