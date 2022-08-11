В ЛНР заявили, что Киев проверит офицеров ВСУ в Артемовске на профпригодность

Украинские власти на фоне больших потерь хотят проверить офицеров Вооруженных сил Украины, командующих войсками в районе Артемовска (Бахмута), на профессиональную пригодность. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, сославшись на данные разведки ЛНР.

Посол ЛНР: Союзные силы зашли в Артемовск

«В связи с неудовлетворительной работой офицерского состава, будет проведена аттестационная комиссия на соответствие занимаемой должности командиров среднего и старшего звена», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным разведки, подразделения ВСУ теперь будут выводить под Киев из-за больших потерь после боев с союзными силами на Артемовском направлении. Как отметил Марочко, украинские войска отправят на полигон «для доукомплектования и боевого слаживания».

На минувшей неделе стало известно, что союзные силы России и республик Донбасса вошли в Артемовск и ведут бои в черте города, напоминает «Свободная пресса». По состоянию на 11 августа союзные войска продолжают бои в промзоне Артемовска, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЛНРУкраина
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