В ЛНР заявили, что Киев проверит офицеров ВСУ в Артемовске на профпригодность
Украинские власти на фоне больших потерь хотят проверить офицеров Вооруженных сил Украины, командующих войсками в районе Артемовска (Бахмута), на профессиональную пригодность. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко, сославшись на данные разведки ЛНР.
«В связи с неудовлетворительной работой офицерского состава, будет проведена аттестационная комиссия на соответствие занимаемой должности командиров среднего и старшего звена», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным разведки, подразделения ВСУ теперь будут выводить под Киев из-за больших потерь после боев с союзными силами на Артемовском направлении. Как отметил Марочко, украинские войска отправят на полигон «для доукомплектования и боевого слаживания».
На минувшей неделе стало известно, что союзные силы России и республик Донбасса вошли в Артемовск и ведут бои в черте города, напоминает «Свободная пресса». По состоянию на 11 августа союзные войска продолжают бои в промзоне Артемовска, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- В ЛНР заявили, что Киев проверит офицеров ВСУ в Артемовске на профпригодность
- Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных поселков
- Иммунолог назвал зоны риска на курортах при росте заболеваемости COVID-19
- Бочкарев: Южная рокада разгрузит кольцевые дороги на юге Москвы
- Эксперты рассказали о трех сценариях развития российской экономики
- Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии из-за китайских квадрокоптеров
- Боррель: Европа должна быть готова «заплатить цену» за поддержку Украины
- В России предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
- В Херсонской области заявили о возвращении жителей региона с Украины
- Минобороны Белоруссии опровергло данные о взрывах на военном аэродроме под Гомелем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru