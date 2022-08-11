В ЛНР заявили, что ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела

Военные из ЛНР во время разведки в районе Соледара обнаружили обгоревшие тела, лежащие рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Луганские разведчики считают, что бойцы ВСУ облили тела топливом, а при отступлении подожгли, пишет Ura.ru.

Предположительно, останки принадлежат иностранным наемникам, которые участвовали в боях на стороне Киева. Бойцы ВСУ могли сжечь их, чтобы затруднить идентификацию, отмечает «Свободная пресса».

