В ЛНР заявили, что ВСУ сжигают оставленные на поле боя тела
Украинские силовики во время отступления сжигают тела погибших на поле боя военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойцов разведывательного батальона Народной милиции Луганской народной республики.
Военные из ЛНР во время разведки в районе Соледара обнаружили обгоревшие тела, лежащие рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. Луганские разведчики считают, что бойцы ВСУ облили тела топливом, а при отступлении подожгли, пишет Ura.ru.
Предположительно, останки принадлежат иностранным наемникам, которые участвовали в боях на стороне Киева. Бойцы ВСУ могли сжечь их, чтобы затруднить идентификацию, отмечает «Свободная пресса».
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