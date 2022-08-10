Соучредитель Amnesty International покинул свой пост из-за доклада о преступлениях ВСУ

Соучредитель шведского офиса Amnesty International Пер Вестберг заявил о том, что покидает свой пост, сообщает шведская газета Svenska Dagbladet.

Amnesty International сожалеет о реакции на доклад о ВСУ

В интервью изданию он уточнил, что решение уволиться он принял из-за несогласия с докладом правозащитников о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество с организацией», — сказал Вестберг.

Ранее Amnesty International опубликовала доклад, в котором констатировала нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права, сообщает RT. В частности, правозащитники отметили случаи размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУвольнениеПравозащитник
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