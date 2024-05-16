В Германии увидели связь между взглядами Фицо и покушением

По его словам, премьер хотел компромисса в отношениях с Россией, говорил, что санкции бесполезны, а также выступал против поставок оружия, считая, что нужны переговоры.

«Возможно, это как-то связано, но все же это спекуляция», – отметил Котре. Он также указал, что Фицо не желал предоставлять какие-либо преимущества сексуальным меньшинствам. Это тоже сильно отличается от политики Брюсселя.

Ранее Фицо ввели в состояние искусственной комы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

