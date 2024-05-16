В Германии увидели связь между взглядами Фицо и покушением
Политика главы правительства Словакии Роберта Фицо сильно отличалась от того, что декларирует Запад, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление немецкого депутата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.
По его словам, премьер хотел компромисса в отношениях с Россией, говорил, что санкции бесполезны, а также выступал против поставок оружия, считая, что нужны переговоры.
«Возможно, это как-то связано, но все же это спекуляция», – отметил Котре. Он также указал, что Фицо не желал предоставлять какие-либо преимущества сексуальным меньшинствам. Это тоже сильно отличается от политики Брюсселя.
Ранее Фицо ввели в состояние искусственной комы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru