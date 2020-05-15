Коронавирус — не приговор. Эксперт о будущем международного туризма
Ограничения на въезд в другие страны будет постепенно сниматься, и если Россия развивает въездной туризм, то не сможет отказаться и от выездного, заявил в эфире НСН президент Национальной ассоциации по развитию туризма.
Восстановление мировых связей после пандемии коронавируса займёт длительное время, но даже с появлением вакцины такой свободной системы, как прежде, уже не будет, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров. Многие страны, по его мнению, будут перестраховываться. «Я не думаю, что будут признаны целесообразными какие-то избыточные меры, но такой свободы, которая была до сих пор, я не ожидаю», - заявил глава российского МИД.
Президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН выразил уверенность, что новый порядок международных связей не приведёт к краху выездного туризма.
«Я не думаю, что это приговор выездному туризму. Давайте, во-первых, подождём, как будут дальше развиваться события, в частности, в Европе — у наших ближайших соседей. Они пока договорились к 15 июня прийти к какому-то пониманию по открытию границ внутри самого Евросоюза. После этого они будут рассматривать вопрос о въезде туда граждан из других стран, в том числе из России. Когда они откроют свои границы и объявят, когда они готовы принимать (туристов — прим. НСН) и из каких стран, смотря по эпидемиологической обстановке, тогда будет понятно, насколько действия с нашей стороны адекватны, будем ли мы синхронно с ними это всё делать, или попытаемся задержать на какой-то период.
А то, что всё не будет, как прежде, больше подходит для лирической песни, чем для политики и для бизнеса. Туризм — это улица с двусторонним движением. И если мы собираемся развивать въездной туризм, мы не можем одновременно отказаться от выездного. К тому же, туризм относится к одним из приоритетов у среднего класса, у тех, кто может себе это позволить», - отметил он
Из-за пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение. От приёма туристов пришлось временно отказаться многим странам, в том числе и тем, для которых туризм является существенным источником дохода — Греции, Турции, Италии, Испании. По мнению экспертов, восстановление международного авиасообщения может затянуться. Прежних, «докоронавирусных» объёмов оно достигнет не раньше 2022-2023 годов, прогнозировал в эфире НСН руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак.
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