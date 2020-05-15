Коронавирус — не приговор. Эксперт о будущем международного туризма

Президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире НСН выразил уверенность, что новый порядок международных связей не приведёт к краху выездного туризма.

«Я не думаю, что это приговор выездному туризму. Давайте, во-первых, подождём, как будут дальше развиваться события, в частности, в Европе — у наших ближайших соседей. Они пока договорились к 15 июня прийти к какому-то пониманию по открытию границ внутри самого Евросоюза. После этого они будут рассматривать вопрос о въезде туда граждан из других стран, в том числе из России. Когда они откроют свои границы и объявят, когда они готовы принимать (туристов — прим. НСН) и из каких стран, смотря по эпидемиологической обстановке, тогда будет понятно, насколько действия с нашей стороны адекватны, будем ли мы синхронно с ними это всё делать, или попытаемся задержать на какой-то период.

А то, что всё не будет, как прежде, больше подходит для лирической песни, чем для политики и для бизнеса. Туризм — это улица с двусторонним движением. И если мы собираемся развивать въездной туризм, мы не можем одновременно отказаться от выездного. К тому же, туризм относится к одним из приоритетов у среднего класса, у тех, кто может себе это позволить», - отметил он

Из-за пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение. От приёма туристов пришлось временно отказаться многим странам, в том числе и тем, для которых туризм является существенным источником дохода — Греции, Турции, Италии, Испании. По мнению экспертов, восстановление международного авиасообщения может затянуться. Прежних, «докоронавирусных» объёмов оно достигнет не раньше 2022-2023 годов, прогнозировал в эфире НСН руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак.

