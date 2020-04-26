Восстановление после COVID-19 обойдётся европейскому туризму в 375 млрд евро

Для восстановления после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, туризму понадобится 375 млрд евро. Как сообщает агентство Lusa, об этом заявил исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер.

Кроме того, он подчеркнул, что в том случае, если нынешняя эпидситуация продлится еще несколько месяцев, это может привести к сокращению 10 миллионов рабочих мест в сфере туризма. В числе стран, которые могут наиболее пострадать от кризиса в туристической сфере, Сантандер назвал Грецию, Португалию, Испанию и Италию.

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Между тем, ранее НСН писала, что Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов. Об этом в интервью газете La Repubblica заявил министр культуры и туризма Дарио Франческини. Он подчеркнул, что открытие границ будет зависеть от эпидситуации и политики каждого отдельного государства.

Однако Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, закрытых из-за пандемии коронавируса. По словам министра, в числе достопримечательностей, которые, скорее всего, снова смогут открыть для посетителей, Колизей и Помпеи.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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