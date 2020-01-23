Коронавирус испортил китайцам празднование Нового года

23 января 202015:15

Правительство Пекина из-за вспышки в стране нового типа коронавируса отменило все новогодние массовые гуляния, в том числе традиционные ярмарки в храмах. В сообщении правительства страны говорится, что прилагаются все усилия для профилактики и контроля за распространением заболевания, передает РИА Новости. В связи с этим власти стремятся исключить поводы для массового скопления людей.

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Китайский Новый год жители Поднебесной празднуют 25 января.

Власти Китая в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV приняли решение о полной изоляции – вслед за Уханем – ещё и города Хуанган. Там перестаёт работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении. Жителям не советуют без особой необходимости покидать пределы города.

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ФОТО: pixabay.com
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