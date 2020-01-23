В Китае из-за коронавируса изолирован ещё один город
Власти Китая в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV приняли решение о полной изоляции – вслед за Уханем – ещё и города Хуанган. Как пишет РИА Новости, там перестаёт работать общественный транспорт, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении. Подчёркивается, что жители не должны покидать город без особой необходимости. При этом уточняется, что автомобили все ещё могут проезжать в Хуанган и покидать предел города. Однако все люди, а также животные должны проходить эпидемиологическую проверку.
Ранее НСН писала, что специалисты из госпиталя Уханьского университета нашли способ лечения коронавируса 2019-nCoV. Медики выяснили, что бороться с недугом помогает экстракорпоральная оксигенация (насыщения крови кислородом, ЭКМО). С помощью этой методики специалисты смогли помочь 53-летнему мужчине.
По последним данным, в КНР жертвами коронавируса уже стали 17 человек, число заразившихся превысило 600, сообщает РИА ФАН.
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