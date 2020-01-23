В Китае нашли метод лечения коронавируса

Специалисты из госпиталя Уханьского университета нашли способ лечения коронавируса 2019-nCoV. Как пишет ТАСС, медики выяснили, что бороться с недугом помогает экстракорпоральная оксигенация (насыщения крови кислородом, ЭКМО). С помощью этой методики специалисты смогли помочь 53-летнему мужчине, отмечает Газета.ру.

Между тем, по последним данным, в КНР жертвами коронавируса уже стали 17 человек, число заразившихся превысило 600.