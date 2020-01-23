В Китае нашли метод лечения коронавируса
Специалисты из госпиталя Уханьского университета нашли способ лечения коронавируса 2019-nCoV. Как пишет ТАСС, медики выяснили, что бороться с недугом помогает экстракорпоральная оксигенация (насыщения крови кислородом, ЭКМО). С помощью этой методики специалисты смогли помочь 53-летнему мужчине, отмечает Газета.ру.
Между тем, по последним данным, в КНР жертвами коронавируса уже стали 17 человек, число заразившихся превысило 600.
Ранее НСН писала, что багаж и ручную кладь прилетевших из всех государств Юго-Восточной Азии россиян проверят вручную на наличие смертельно опасного коронавируса. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Специалисты полагают, что инфекция может попасть на территорию РФ в посылках и даже в замороженных продуктах, поскольку хорошо переносит холод. Между тем, накануне в комитете Госдумы по охране здоровья заявили, то угрозы эпидемии коронавируса в России нет. По словам члена комитета Александра Петрова, наша страна, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять этой угрозе.
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