«Корона-паспорта» могут ввести в Дании уже через месяц, передает РИА Новости.

В нем будет информация о вакцинации, а потом в него добавят данные о количестве антител.

Это позволит возобновить деловые поездки и вернуть на работу людей таких профессий, как массажисты и парикмахеры. Граждане с таким паспортом смогут также посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия.