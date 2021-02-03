«Корона-паспорта» могут ввести в Дании уже через месяц
«Корона-паспорта» могут ввести в Дании уже через месяц, передает РИА Новости.
В нем будет информация о вакцинации, а потом в него добавят данные о количестве антител.
Это позволит возобновить деловые поездки и вернуть на работу людей таких профессий, как массажисты и парикмахеры. Граждане с таким паспортом смогут также посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Ранее в России Башкирия объявила о планах ввести COVID-паспорта, однако затем отказалась от этой идеи. С критикой предложения выступили, в частности, вице-премьер Татьяна Голикова и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
По мнению Голиковой, в России не требуется введения никаких дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, то есть сертификат о прививке. Матвиенко считает, что прививка от коронавируса не должна быть основанием для установления неравенства прав у граждан.
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