«Корона-паспорта» могут ввести в Дании уже через месяц

«Корона-паспорта» могут ввести в Дании уже через месяц, передает РИА Новости.

В нем будет информация о вакцинации, а потом в него добавят данные о количестве антител.

Это позволит возобновить деловые поездки и вернуть на работу людей таких профессий, как массажисты и парикмахеры. Граждане с таким паспортом смогут также посещать культурно-массовые и спортивные мероприятия.

В Госдуме раскритиковали введение ковид-паспортов в Башкирии

Ранее в России Башкирия объявила о планах ввести COVID-паспорта, однако затем отказалась от этой идеи. С критикой предложения выступили, в частности, вице-премьер Татьяна Голикова и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По мнению Голиковой, в России не требуется введения никаких дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, то есть сертификат о прививке. Матвиенко считает, что прививка от коронавируса не должна быть основанием для установления неравенства прав у граждан.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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