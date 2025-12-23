В России одобрили создание новой игорной зоны
Правительство России поддержало инициативу по созданию новой игорной зоны в Республике Алтай, сообщают «Известия».
Соответствующий законопроект, разработанный Министерством финансов по поручению президента, одобрен кабинетом министров. Документом предлагается внести изменения в федеральное законодательство, увеличив количество разрешённых игорных зон в стране с пяти до шести.
В настоящее время функционируют четыре зоны: «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край) и «Красная поляна» (Краснодарский край). Пятая — в Крыму — находится в стадии реализации.
По мнению авторов инициативы, реализация проекта в Республике Алтай, обладающей значительным туристическим потенциалом, позволит создать новые рабочие места и существенно увеличить поток туристов в регион.
Игорную зону на Алтае можно будет открыть только после проведения публичных слушаний, если население региона одобрит нововведение. Об этом НСН заявила депутат от Алтайского края, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: США не обнародуют часть гарантий безопасности для Украины
- Суд арестовал замгендиректора «Проминвеста» по делу о мошенничестве с поставками ВПК
- СМИ: Цены на запчасти для двигателей вырастут на 25%
- В России одобрили создание новой игорной зоны
- Генерал-майор ФСБ: Информацию о Сарварове могли передать «кроты»
- СМИ: Приостановлена лицензия «Шанинки»
- СМИ: Жертвы мошенников теперь могут подавать иски о возмещении ущерба по месту жительства
- Цена российской нефти упала до $34 за баррель
- Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
- В России начали штрафовать за склонение к аборту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru