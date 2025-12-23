В России одобрили создание новой игорной зоны

Соответствующий законопроект, разработанный Министерством финансов по поручению президента, одобрен кабинетом министров. Документом предлагается внести изменения в федеральное законодательство, увеличив количество разрешённых игорных зон в стране с пяти до шести.

В настоящее время функционируют четыре зоны: «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область), «Приморье» (Приморский край) и «Красная поляна» (Краснодарский край). Пятая — в Крыму — находится в стадии реализации.

По мнению авторов инициативы, реализация проекта в Республике Алтай, обладающей значительным туристическим потенциалом, позволит создать новые рабочие места и существенно увеличить поток туристов в регион.

Игорную зону на Алтае можно будет открыть только после проведения публичных слушаний, если население региона одобрит нововведение. Об этом НСН заявила депутат от Алтайского края, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова.

