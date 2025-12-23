В России начали штрафовать за склонение к аборту
В Саранске мировым судьей впервые в России применена статья КоАП РФ, предусматривающая ответственность за склонение к прерыванию беременности, сообщает ТАСС.
Фигуранту дела назначен административный штраф в размере 5 000 рублей. Поводом для разбирательства стало обращение женщины, которой отец ее будущих детей-двойняшек настаивал на аборте и предлагал финансовую помощь для этой процедуры. После отказа она разорвала с ним отношения и инициировала судебный процесс.
Мужчина, первоначально давший признательные показания, в судебном заседании попытался оспорить обвинения, однако представленных доказательств хватило для вынесения обвинительного постановления.
Данное решение создает важный юридический прецедент для применения регионального законодательства, запрещающего склонение к абортам. Первой такой закон приняла Мордовия в 2023 году. Сегодня аналогичные нормы действуют или вводятся более чем в десяти субъектах.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин велел придумать, как заставить россиян рожать детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
