В России начали штрафовать за склонение к аборту

Фигуранту дела назначен административный штраф в размере 5 000 рублей. Поводом для разбирательства стало обращение женщины, которой отец ее будущих детей-двойняшек настаивал на аборте и предлагал финансовую помощь для этой процедуры. После отказа она разорвала с ним отношения и инициировала судебный процесс.

Мужчина, первоначально давший признательные показания, в судебном заседании попытался оспорить обвинения, однако представленных доказательств хватило для вынесения обвинительного постановления.

Данное решение создает важный юридический прецедент для применения регионального законодательства, запрещающего склонение к абортам. Первой такой закон приняла Мордовия в 2023 году. Сегодня аналогичные нормы действуют или вводятся более чем в десяти субъектах.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин велел придумать, как заставить россиян рожать детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

