В Госдуме заявили, что пенсия работающих пенсионеров увеличится дважды

По ее словам, первое повышение на 7,6% запланировано на январь, а второе пройдет в августе. Данная процедура будет осуществляться в автоматическом режиме, и гражданам не потребуется подавать какие-либо заявления.

По оценкам парламентария, эта мера затронет интересы свыше 7 миллионов россиян пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность.

Страховые пенсии по старости в России в 2026 году вырастут сильнее всего на Чукотке и в Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

