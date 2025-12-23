В Госдуме заявили, что пенсия работающих пенсионеров увеличится дважды
В 2026 году работающие пенсионеры России получат двукратную индексацию своих выплат, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Екатерину Стенякину.
По ее словам, первое повышение на 7,6% запланировано на январь, а второе пройдет в августе. Данная процедура будет осуществляться в автоматическом режиме, и гражданам не потребуется подавать какие-либо заявления.
По оценкам парламентария, эта мера затронет интересы свыше 7 миллионов россиян пенсионного возраста, продолжающих трудовую деятельность.
Страховые пенсии по старости в России в 2026 году вырастут сильнее всего на Чукотке и в Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
