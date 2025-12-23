СМИ: Жертвы мошенников теперь могут подавать иски о возмещении ущерба по месту жительства
В России жертвам телефонных афер больше не придется ездить через всю страну, чтобы через суд вернуть украденные деньги, сообщает «Коммерсант».
Конституционный суд разрешил подавать иски о возмещении ущерба в свой районный суд — по месту жительства. Это решение вынесено по жалобе женщины со Ставрополья, у которой мошенники списали 235 тысяч рублей. Для подачи иска ей пришлось бы отправиться в Московскую область. Суд признал такое правило несправедливым и неконституционным.
Как отмечают аналитики, судебная система совершила «стратегический крен» в сторону защиты обычных людей. Отныне не потерпевший «бегает» за формальным ответчиком, а тот должен будет доказывать свою непричастность в суде по месту жительства обманутого гражданина.
Ранее банки стали запрашивать связь получателя денег с отправителем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
