Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
Москва изучит мирные предложения Вашингтона после переговоров в Майами на предмет их соответствия договоренностям с саммита на Аляске, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, в ходе контактов спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева удалось получить от американской стороны информацию об их консультациях с Европой и Украиной. Ключевой задачей, как подчеркнул пресс-секретарь, является оценка того, насколько эти наработки отвечают «духу Анкориджа».
Песков отметил, что переговоры России и США в Майями по Украине нельзя считать прорывом. Он назвал их рабочим процессом.
Ранее официальный представитель Кремля заявил, что не располагает информацией о том, что именно имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
- В России начали штрафовать за склонение к аборту
- В Госдуме заявили, что пенсия работающих пенсионеров увеличится дважды
- Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна
- СМИ: Во Львове закончились места на военном кладбище
- В Киеве произошла драка со стрельбой между иностранцами
- СМИ: Уволены помощники депутатов из-за продажи мест на “круглые столы”
- СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Монголией
- Суд начал процесс по делу о диверсиях и поджогах в Подмосковье
- СМИ: В Финляндии связали рост гибели оленей с «российскими волками»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru