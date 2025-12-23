Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа

По его словам, в ходе контактов спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева удалось получить от американской стороны информацию об их консультациях с Европой и Украиной. Ключевой задачей, как подчеркнул пресс-секретарь, является оценка того, насколько эти наработки отвечают «духу Анкориджа».

Песков отметил, что переговоры России и США в Майями по Украине нельзя считать прорывом. Он назвал их рабочим процессом.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что не располагает информацией о том, что именно имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» в переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

