Цена российской нефти упала до $34 за баррель
Действие американских санкций привело к значительному удешевлению российской нефти марки Urals, сообщает Bloomberg со ссылкой на Argus Media.
19 декабря её стоимость опустилась до минимальных значений: 34,82 доллара за баррель при отгрузке через Балтийское море и 33,17 доллара — через Черное.
Таким образом, цена ключевого экспортного сорта России составляет лишь около половины от стоимости мирового эталона Brent, который торгуется на уровне 61 доллара. За год дисконт Urals к Brent резко вырос.
Ранее Москва увеличила скидки на нефть для КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Жертвы мошенников теперь могут подавать иски о возмещении ущерба по месту жительства
- Цена российской нефти упала до $34 за баррель
- Песков заявил, что РФ будет оценивать наработки по Украине на соответствие духу Анкориджа
- В России начали штрафовать за склонение к аборту
- В Госдуме заявили, что пенсия работающих пенсионеров увеличится дважды
- Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна
- СМИ: Во Львове закончились места на военном кладбище
- В Киеве произошла драка со стрельбой между иностранцами
- СМИ: Уволены помощники депутатов из-за продажи мест на “круглые столы”
- СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты на границе с Монголией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru