Цена российской нефти упала до $34 за баррель

19 декабря её стоимость опустилась до минимальных значений: 34,82 доллара за баррель при отгрузке через Балтийское море и 33,17 доллара — через Черное.

Таким образом, цена ключевого экспортного сорта России составляет лишь около половины от стоимости мирового эталона Brent, который торгуется на уровне 61 доллара. За год дисконт Urals к Brent резко вырос.

Ранее Москва увеличила скидки на нефть для КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

