Матвиенко: В России не будут вводить ковид-паспорта

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что прививка от коронавируса не станет основанием для установления неравенства прав у граждан, сообщает ТАСС.

По её словам, тема «ковидных паспортов» излагается «в неправильном ключе», ибо речь идёт об электронном регистре вакцинируемых.

«Не будет такого и нецелесообразно... разделять людей, давать им разные права, исходя из результатов вакцинации, неправильно. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», - резюмировала Матвиенко.

Также спикер Совфеда рассказала, что не стала делать прививку от коронавируса, так как у неё обнаружили антитела.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сформирован прогнозный план производства вакцины до июля текущего года, сообщает RT. По его словам, российские регионы до июня получат около 70 млн доз вакцины от COVID-19.

