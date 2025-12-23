Путин объяснил Пашиняну, как стоит Александровская колонна
Российский лидер Владимир Путин объяснил главе правительства Армении Николу Пашиняну, как стоит Александровская колонна, сообщает «Коммерсант».
«Стоит под собственным весом. Никак не закреплена», — заявил президент России. При этом Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский указал, что из-за этой особенности во время военных парадов на Дворцовой площади ранее избегали прохождения танков, чтобы не вызывать вибрации грунта. В настоящее время для передвижения техники применяются специальные резиновые накладки, которые позволяют снизить нагрузку.
Александровскую колонну установили в центре Санкт-Петербурга в 1834 году. Она приурочена к победе Александра I над Наполеоном.
Также Путин удивился размеру феодосийских сережек из собрания Эрмитажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
