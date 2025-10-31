Решение Карла III лишить титулов своего брата принца Эндрю серьёзно ударит по имиджу британской монархии, однако не скажется негативно на репутации самого короля. Об этом НСН заявил американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.

Король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения титулов принца Эндрю на фоне обвинений брата монарха в сексуальном насилии над несовершеннолетней и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Как заявил Букингемский дворец, принц теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский.

«Для Лондона и Виндзоров это очень неприятная история, она принесет довольно большие имиджевые издержки британской монархии, учитывая, что Эндрю представляет старшее поколение королевского дома. Сейчас к истории с Эпштейном добавились ещё обвинения Эндрю в связях с Китаем, ходили слухи, что он лоббировал интересы компаний Поднебесной. Тень на самого короля эта история точно не бросит, там хватает других инцидентов. В данном случае он в какой-то степени во имя справедливости поступился интересами родного брата, пошел на неординарный поступок для представителя королевского дома. Король проявил жесткость и себя не запятнал», - отметил собеседник НСН.