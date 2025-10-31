Королям закон не писан: Лишение титулов не грозит принцу Эндрю тюрьмой
Обвинения в сексуальных преступлениях, связях с Эпштейном и Китаем недостаточны для судебного преследования в Британии брата Карла III, заявил НСН политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Решение Карла III лишить титулов своего брата принца Эндрю серьёзно ударит по имиджу британской монархии, однако не скажется негативно на репутации самого короля. Об этом НСН заявил американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов.
Король Великобритании Карл III начал формальный процесс лишения титулов принца Эндрю на фоне обвинений брата монарха в сексуальном насилии над несовершеннолетней и связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Как заявил Букингемский дворец, принц теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский.
«Для Лондона и Виндзоров это очень неприятная история, она принесет довольно большие имиджевые издержки британской монархии, учитывая, что Эндрю представляет старшее поколение королевского дома. Сейчас к истории с Эпштейном добавились ещё обвинения Эндрю в связях с Китаем, ходили слухи, что он лоббировал интересы компаний Поднебесной. Тень на самого короля эта история точно не бросит, там хватает других инцидентов. В данном случае он в какой-то степени во имя справедливости поступился интересами родного брата, пошел на неординарный поступок для представителя королевского дома. Король проявил жесткость и себя не запятнал», - отметил собеседник НСН.
Политолог напомнил, что в британской монархии уже бывали подобного рода инциденты.
«Семейство Сассекских, то есть принц Гарри и Меган Маркл, тоже в свое время весьма сильно подпортили репутацию британской монархии, за что поплатились и титулом, и проживанием в Великобритании еще при жизни королевы матери Елизаветы II. Карл III довольно жестко проводит чистку в доме Виндзоров, ведь лишить принца Эндрю титула и проживания не решилась даже Елизавета II, хотя слухи об этом тогда активно циркулировали. Можно вспоминать герцога Виндзорского, бывшего короля Англии Эдуарда VIII, который отрекся от престола в 1936 году. Его вообще обвиняли в связях с нацистской Германией», - рассказал эксперт.
При этом, по его словам, брат короля, скорее всего, избежит серьёзных правовых последствий.
«Эндрю может грозить суд, но вряд ли этим будут серьезно заниматься. Если вспомнить Эдуарда VIII, обвинения в связях с Гитлером - куда более серьезная история. Уже в 50 годы были опубликованы так называемые «марбургские файлы», в которых говорилось о его визитах в нацистскую Германию. Однако это никак не сказалось на его судебном иммунитете, хотя по сути он им уже не обладал. А здесь речь идет об Эпштейне, о каких-то связях с китайскими компаниями. Скорее всего, в Британии его не будут активно привлекать к какой-либо ответственности. Условно, он уедет жить в США. Надо учитывать, что это представители все-таки монархии, а у них там свои законы, неписанные правила», - заключил Александр Акимов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», принца Эндрю обвиняют в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, который считался создателем сети по вовлечению в проституцию несовершеннолетних девушек. Последний был осужден за сексуальные преступления, и, по официальной версии, в августе 2019 года совершил самоубийство в тюремной камере. Среди знакомых Эпштейна оказалось большое число знаменитостей, политиков и бизнесменов. Среди них — Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю, актеры Джон Керри и Дастин Хоффман, музыкант Мик Джаггер, основатель Microsoft Билл Гейтс и многие другие.
Ранее принц Эндрю уже был лишен военных званий, патронажа благотворительных организаций и права на обращение «Его Королевское Высочество». В середине октября он добровольно отказаться от титула герцога Йоркского.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Союзе потребителей призвали ввести «уголовку» за фальсификат косметики
- Власти Крыма запретили проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту
- «Быстро выпиливается!»: Какие шансы нарваться на товары с запрещенной символикой в интернете
- Комиссия 65%: Почему производители косметики бегут с маркетплейсов
- Россиянам рассказали, как проверяется косметика из «российской полки»
- «Законная цель хакеров»: Госкомпании усиливают безопасность персональных данных
- «Остался только аквагрим»: Маркетплейсы указали на снижение интереса россиян к костюмам на Хэллоуин
- Королям закон не писан: Лишение титулов не грозит принцу Эндрю тюрьмой
- Актриса дубляжа Зубкова рассказала о случаях кражи голоса и как этого избежать
- «Потенциально опасные хозяева»: В Госдуме назвали виновных в нападении собак
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru