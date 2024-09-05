Конор Макгрегор заявил о намерении участвовать в выборах президента Ирландии

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Ирландии в 2025 году. Об этом он написал на своей странице в X.

Макгрегор выразил недовольство текущей властью, обвинив политиков в игнорировании интересов простых рабочих и разрушении малого бизнеса.

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Он подчеркнул, что Ирландии необходим «активный президент от народа», добавив, что считает себя единственным логичным выбором на выборах 2025 года.

Макгрегор ранее уже намекал на возможность участия в политике и продолжает активно реагировать на социальные и политические вопросы, в частности, инцидент с нападением на детей в Дублине в конце 2023 года, из-за которого его обвинили в разжигании межнациональной розни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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