Конор Макгрегор заявил о намерении участвовать в выборах президента Ирландии

Он подчеркнул, что Ирландии необходим «активный президент от народа», добавив, что считает себя единственным логичным выбором на выборах 2025 года.

Макгрегор ранее уже намекал на возможность участия в политике и продолжает активно реагировать на социальные и политические вопросы, в частности, инцидент с нападением на детей в Дублине в конце 2023 года, из-за которого его обвинили в разжигании межнациональной розни, передает «Радиоточка НСН».